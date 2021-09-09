На Урале экс-начальника исправительной колонии будут судить за взятки

Вознаграждения передавали обвиняемому за то, чтобы он оказывал осужденным покровительство Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области будут судить 47-летнего экс-начальника исправительной колонии № 46 за получение взятки в 800 тысяч рублей. Мужчину обвиняют по нескольким статьям за взяточничество в мелком, значительном и крупном размере. Известно, что с сентября 2019 по февраль 2021 года он, возглавляя колонию, брал деньги с заключенных.

- Вознаграждения были переданы обвиняемому за то, чтобы он оказывал осужденным определенное покровительство: не лишал их рабочих мест, на которых заключенные трудились в момент отбытия наказания, а также чтобы он не мог негативно повлиять на их условно-досрочное освобождение, - сообщили в СУ СК России по Свердловской области.

Всего он успел получить порядка 800 тысяч рублей. Незаконную деятельность начальника удалось выявить и пресечь в результате оперативных мероприятий, которые проводила региональное управление ФСБ с представителями службы собственной безопасности ГУФСИН. Сейчас расследование уголовного дела продолжается, идет сбор доказательств.