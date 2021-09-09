Детский поезд с победителями конкурса «Большая перемена» сделал остановку в Екатеринбурге

Фото предоставлено пресс-служой РЖД

На специально сформированном составе школьники путешествуют по России - от Москвы до Владивостока по Транссибирской магистрали. Программа предполагает остановки в пути и знакомство с историей и культурой 12 российских городов.

Поезд с группой из 150 школьников 5 - 7 классов отправился с Казанского вокзала столицы 6 сентября. График движения составлен так, чтобы ночью состав был в пути, а днем ребята посещали экскурсионные и образовательные программы. В Екатеринбурге они разделились на группы, чтобы побывать в Музейном комплексе УГМК, Музее космонавтики и ракетно-промышленной техники, историческом парке «Россия - моя история», посетить УрФУ, а также детскую железную дорогу и Кванториум ДЖД в парке Маяковского. Далее по маршруту движения поезда их ждет поездка на Красноярскую ГЭС, путешествие по Кругобайкальской железной дороге и посещение космодрома «Восточный». Во Владивосток поезд прибудет 20 сентября.

Для организации «Путешествия мечты» задействован новейший подвижной состав – плацкартные и купейные вагоны, выполненные в виде двухвагонных сцепов. Они оборудованы системами климат-контроля, очистки и обеззараживания воздуха, современными санитарными комнатами, розетками и USB-разъемами для зарядки мобильных устройств. Также в состав поезда включены уникальные вагоны: 2 вагона-душа, построенные специально для этого путешествия, и 2 вагона-зала для проведения совместного досуга. Так, в одном из вагонов оборудована медиастудия, ведущими в которой выступают участники путешествия. Школьники будут брать интервью у гостей и экспертов, а также создадут собственное трэвел-шоу, выпуски которого будут транслироваться в сообществе «Большая перемена» в социальной сети «ВКонтакте».

Всероссийский конкурс «Большая перемена» реализуется в рамках Национального проекта «Образование». Его организаторами выступают: АНО «Россия - страна возможностей», ФГБУ «Роспатриотцентр» и Российское движение школьников. В 2021 году участниками конкурса стали более 2,5 млн школьников и студентов колледжей. Генеральный партнер «Путешествия мечты» - ОАО «Российские железные дороги».