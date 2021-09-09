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Происшествия9 сентября 2021 14:14

Состояние мужчины, пострадавшего при взрыве газа на Уралмаше, ухудшилось

Он находится на ИВЛ
Анастасия ШИПИЦИНА
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Причиной хлопка газа могла стать попытка суицида хозяина квартиры

Причиной хлопка газа могла стать попытка суицида хозяина квартиры

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Состояние мужчины, который пострадал при хлопке газа в квартире на Уралмаше, ухудшилось. Об этом «КП Екатеринбург» сообщили в городской клинической больнице №40.

- Состояние крайне тяжелое. Он находится на ИВЛ, - рассказали там.

Инцидент в Екатеринбурге произошел 8 сентября. В квартире на первом этаже в доме на улице Индустрии, 57/2 произошел хлопок газа. Взрыв выбил оконные рамы в квартире и стекла по стояку.

В ЧП пострадал владелец квартиры, где произошел хлопок. С 40% обожженного тела его госпитализировали. После взрыва спасатели эвакуировали из квартир 30 взрослых и 6 детей. Позже жильцы вернулись в квартиры. Следственный комитет по Свердловской области организовал проверку после инцидента.

Источник «КП Екатеринбург» рассказал, что причиной хлопка газа могла стать попытка суицида хозяина квартиры. По предварительной информации, он работал грузчиком в Верхней Пышме. Его мать и соседи признались, что он злоупотреблял алкоголем. Видео с места происшествия можно посмотреть тут.

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