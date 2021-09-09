Состояние мужчины, пострадавшего при взрыве газа на Уралмаше, ухудшилось

Причиной хлопка газа могла стать попытка суицида хозяина квартиры Фото: Алексей БУЛАТОВ

Состояние мужчины, который пострадал при хлопке газа в квартире на Уралмаше, ухудшилось. Об этом «КП Екатеринбург» сообщили в городской клинической больнице №40.

- Состояние крайне тяжелое. Он находится на ИВЛ, - рассказали там.

Инцидент в Екатеринбурге произошел 8 сентября. В квартире на первом этаже в доме на улице Индустрии, 57/2 произошел хлопок газа. Взрыв выбил оконные рамы в квартире и стекла по стояку.

В ЧП пострадал владелец квартиры, где произошел хлопок. С 40% обожженного тела его госпитализировали. После взрыва спасатели эвакуировали из квартир 30 взрослых и 6 детей. Позже жильцы вернулись в квартиры. Следственный комитет по Свердловской области организовал проверку после инцидента.

Источник «КП Екатеринбург» рассказал, что причиной хлопка газа могла стать попытка суицида хозяина квартиры. По предварительной информации, он работал грузчиком в Верхней Пышме. Его мать и соседи признались, что он злоупотреблял алкоголем. Видео с места происшествия можно посмотреть тут.

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».

Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru

Следите за нами в соцсетях:

Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg

Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/

Telegram - https://t.me/kpekb

Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru

Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb

Подписывайтесь на наши каналы:

Яндекс. Дзен - ссылка

Google News - ссылка