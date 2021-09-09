Мужчина напал на силовика в отделении полиции Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле будут судить мужчину, напавшего на сотрудника Росгвардии. Нижнетагильца обвиняют в применении насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.

Все произошло в одном из кафе Нижнего Тагила в ночь с 1 на 2 мая. Сотрудник отдела вневедомственной охраны Управления Росгвардии приехал туда, получив сигнал «тревожной кнопки».

- В результате выезда сотрудником вневедомственной охраны был задержан обвиняемый, который нарушал общественный порядок в кафе и, находясь в алкогольном опьянении, приставал к гражданам, - рассказали в прокуратуре по Свердловской области.

Мужчину доставили в отделение, где он напал на сотрудника Росгвардии, с силой ударив его по лицу зажатой в кулак банковской картой. После этого при попытке силовика защититься, задержанный схватил его за средний палец левой руки и стал его выкручивать. В итоге росгвардеец получил ссадины, кровоподтек в области нижнего века правого глаза и закрытый перелом фаланги пальца.

Обвиняемый признал свою вину. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Дзержинский районный суд. Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы.