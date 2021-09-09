Известно, что девушка увлекалась аниме. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Первоуральске свела счеты с жизнью 17-летняя школьница. Об этом «КП»-Екатеринбург сообщил источник в силовых структурах. 7 сентября тело девушки обнаружил старший брат. На ее странице во «ВКонтакте» указан статус «Вы все блуждаете посреди завтрашнего дня». Известно, что девушка увлекалась аниме. Знакомый погибшей отметил, что она была очень ранимой и часто обижалась на окружающих.

- На месте трагедии изъяты телефон и планшет девушки. Изучаются ее контакты за последнее время, - пояснил инсайдер «Комсомолки».

Родные девушки отказались комментировать ее смерть. Напомним, что после суицида студента в Ревде было возбуждено уголовное дело. Кроме этого совершил суицид подросток из Нижнего Тагила.