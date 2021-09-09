Горожане забили тревогу, заметив странный цвет Исети Фото: facebook.com/zhukov.online

В центре Екатеринбурга Исеть окрасилась в коричневый цвет. На это обратили внимание горожане и депутат гордумы Тимофей Жуков, который поделился фото реки на своей странице в Facebook. В мэрии рассказали, что причину окрашивания реки сейчас выясняют специалисты.

- На место выехала муниципальная экологическая инспекция. Они визуально постараются найти источник загрязнения, но брать пробы воды и проводить анализ у них нет возможности и полномочий, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе администрации города.

Также там отметили, что в дальнейшем в проблеме будут разбираться представители областных структур, в том числе сотрудники природоохранной прокуратуры.

Фото: группа ВКонтакте Инцидент Екатеринбург

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