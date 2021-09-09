Горожане забили тревогу, заметив странный цвет Исети Фото: facebook.com/zhukov.online
В центре Екатеринбурга Исеть окрасилась в коричневый цвет. На это обратили внимание горожане и депутат гордумы Тимофей Жуков, который поделился фото реки на своей странице в Facebook. В мэрии рассказали, что причину окрашивания реки сейчас выясняют специалисты.
- На место выехала муниципальная экологическая инспекция. Они визуально постараются найти источник загрязнения, но брать пробы воды и проводить анализ у них нет возможности и полномочий, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе администрации города.
Также там отметили, что в дальнейшем в проблеме будут разбираться представители областных структур, в том числе сотрудники природоохранной прокуратуры.
Фото: группа ВКонтакте Инцидент Екатеринбург
К ЧИТАТЕЛЮ
Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?
Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».
Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru
Следите за нами в соцсетях:
Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg
Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/
Telegram - https://t.me/kpekb
Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru
Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb
Подписывайтесь на наши каналы:
Яндекс. Дзен - ссылка
Google News - ссылка