На Урале не планируют вводить обязательную вакцинацию от коронавируса

Региональный оперштаб по борьбе с инфекцией не прорабатывает вопрос обязательной вакцинации Фото: Алексей БУЛАТОВ

В СМИ появилась информация, что в Свердловской области могут ввести обязательную вакцинацию от коронавируса для некоторых категорий граждан. Речь шла о работниках бюджетных учреждений. Однако в оперштабе по борьбе с инфекцией «КП Екатеринбург» опровергли эту информацию.

- Такой вопрос не прорабатывается региональным оперативным штабом, - ответили там.

При этом оперштаб отметил, что российские законы и до пандемии позволяли ввести в отношении определенных профессий специальный режим. Это касается работников, которые ипмеют большое количество социальных контактов.

- Одним из документов является Календарь прививок по эпидпоказаниям, в который приказом Минздрава РФ внесена и прививка от коронавируса, - сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

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