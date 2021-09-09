В Свердловскую область завезли нектарины с мертвыми гусеницами

В Екатеринбург привезли 5 тонн нектарин Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбург прибыла партия нектарин с мертвыми гусеницами. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Свердловской области.

- В результате досмотра и карантинной экспертизы в нектаринах выявлен некарантинный объект - сливовая плодожорка (гусеницы в мертвом виде), - говорится в сообщении.

Партия фруктов прибыла в город на грузовой машине 8 сентября. Всего в Екатеринбург привезли 11,4 тонны винограда, тонну персиков, 3,2 тонны слив и 5 тонн нектарин. Товар прибыл из Узбекистана.

Специалисты, которые осуществляют фитосанитарный контроль, осмотрели фрукты и отобрали образцы на экспертизу. При досмотре партии и были обнаружены мертвые гусеницы. Региональный Россельхознадзор отмечает, что нектарины будут обеззаражены.

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