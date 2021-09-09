В Свердловскую область завезли нектарины с мертвыми гусеницами

В Екатеринбург привезли 5 тонн нектарин
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбург прибыла партия нектарин с мертвыми гусеницами. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Свердловской области.
- В результате досмотра и карантинной экспертизы в нектаринах выявлен некарантинный объект - сливовая плодожорка (гусеницы в мертвом виде), - говорится в сообщении.
Партия фруктов прибыла в город на грузовой машине 8 сентября. Всего в Екатеринбург привезли 11,4 тонны винограда, тонну персиков, 3,2 тонны слив и 5 тонн нектарин. Товар прибыл из Узбекистана.
Специалисты, которые осуществляют фитосанитарный контроль, осмотрели фрукты и отобрали образцы на экспертизу. При досмотре партии и были обнаружены мертвые гусеницы. Региональный Россельхознадзор отмечает, что нектарины будут обеззаражены.
К ЧИТАТЕЛЮ
Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?
Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».
Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru
Следите за нами в соцсетях:
Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg
Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/
Telegram - https://t.me/kpekb
Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru
Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb
Подписывайтесь на наши каналы:
Яндекс. Дзен - ссылка
Google News - ссылка