Два вертолета пролетали над домами ни один раз Фото: скриншот с видео

Жителей поселка Кедровка под Екатеринбургом напугали два военных вертолета, летающих над домами. По словам очевидцев, они сделали как минимум шесть кругов. В ЦВО объяснили, зачем вертолеты кружили над поселком.

- Проходили плановые учебно-тренировочные полеты экипажей вертолетов Ми-8,- рассказали в пресс-службе Центрального военного округа.

Напомним, недавно самолет напугал жителей микрорайона Солнечный в Екатеринбурге. Очевидцы утверждали, что он пролетел в нескольких метрах над домами и в окнах их квартир едва не повылетали стекла.

Смотреть видеосюжет В Кедровке заметили военные вертолеты

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