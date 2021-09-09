Мэр Нижнего Тагила показывал в своих соцсетях дизайн-проект реконструкции Дворца Фото: Instagram Владислава Пинаева

В Нижнем Тагиле выбрали подрядчика, который будет заниматься реконструкций Дворца детского и юношеского творчества. Работы по ремонту здания по итогам электронного аукциона будет осуществлять МУП «Тагилдорстрой».

- Предприятие стало единственным участником, подавшим заявку. Протокол подведения итогов открытого конкурса в электронной форме размещен на сайте госзакупок, - рассказали в пресс-службе администрации города.

Подрядчик должен будет капитально отремонтировать кровлю здания, фасады, провести отделку стен и потолков, отремонтировать сцену и зрительный зал. Кроме того рабочим предстоит заменить системы отопления, вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, канализации и электроснабжения. На все это выделено 366,3 миллиона рублей.

Ранее мэр Нижнего Тагила рассказал, что в здании дворца, построенного в 1988 году, никогда не было капитального ремонта. Сейчас в кружках и секциях центра занимаются больше четырех тысяч детей. На время ремонтных работ вся деятельность дворца перенесется в школы и другие учреждения дополнительного образования.