Хоккейный клуб «Автомобилист» из Екатеринбурга одержал первую победу в сезоне КХЛ

«Автомобилист» прерывает серию из двух поражений в самом старте игрового сезона Фото: Алексей БУЛАТОВ

Хоккейный клуб «Автомобилист» одержал первую победу в сезоне КХЛ, одолев на выезде петербургский «СКА». Встреча завершилась со счетом 2:4.

Первая двадцатиминутка выдалась для уральцев достаточно результативной, уже на 11 минуте екатеринбуржцы распечатали ворота Александра Самонова, отличился нападающий Алексей Макеев, а еще через пять минут форвард Мэйсек Брукс удвоил преимущество «Автомобилиста». В целом игра гостей была достаточно ровной, и именно они диктовали условия.

Второй период также не обошелся без заброшенных шайб. На 25 минуте французский нападающий Стефан Да Коста довел счет до разгромного. Однако через пару минут питерцам все же удалось отыграть одну шайбу усилиями Фредрика Хендемарка. В третьем периоде хозяева довели преимущество гостей до минимального, на этот раз забросил Антон Бурдасов. Но на 50 минуте Райан Спунер установил окончательный счет.

«Автомобилист» прерывает серию из двух поражений в самом старте игрового сезона. Следующую игру наши хоккеисты проведут 10 сентября против минского «Динамо».