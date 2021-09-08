В Камышлове женщина получила пособие по безработице только после вмешательства прокуратуры

Руководителю Камышловского центра занятости внесли представление об устранении нарушений Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Камышлове местная жительница добилась получения пособия по безработице только после вмешательства прокуратуры. Женщина обратилась в ведомство и рассказала, что с сентября 2020 по май 2021 года она работала заведующей в «Шипицинском детском саду», после чего решила оттуда уволиться. Через месяц женщина обратилась в местный центр занятости, чтобы ее признали безработной.

- Руководством ГКУ «Камышловский центр занятости» было отказано в признании заявительницы безработной, так как согласно выписки из ЕГРЮЛ женщина являлась руководителем детского сада, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Женщину такое заявление не устроило и она дошла до прокуратуры, в ведомственная проверка показала, что на 1 июня этого года детским садом руководил другой человек, из-за чего отказ центра занятости стал незаконным.

Руководителю Камышловского центра занятости внесли представление об устранении нарушений, а женщина получила пособие в размере свыше 4,6 тысяч рублей.