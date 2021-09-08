В Алапаевске экс-заведующую детским садом осудили за фиктивное трудоустройство

Все полученные деньги экс-заведующая потратила на личные нужды Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Алапаевске осудили бывшую заведующую детским садом, которая фиктивно устроила к себе на работу свою знакомую. Женщину признали виновной по статье «Служебный подлог». История произошла еще в 2017 году, тогда женщина, занимая руководящий пост, решила подзаработать и подделала документы, согласно которым некая женщина получила должность в дошкольном учреждении.

- При этом у подсудимой в пользовании находилась банковская карта фиктивно трудоустроенной женщины, на которую систематически начислялась заработная плата. С 2017 по 2020 год туда пришло около 300 тысяч рублей, - сообщили в СУ СК России по Свердловской области.

Все полученные деньги экс-заведующая потратила на личные нужды, за что по решению суда ей назначали наказание в виде исправительных работ на шесть месяцев, также в пользу государства удержат 5% ее заработка.