В Екатеринбурге рецидивист избил и ограбил на 60 тысяч местного жителя

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге полицейские задержали 40-летнего местного жителя, которого подозревают в разбойном нападении на незнакомого мужчину. По предварительной версии, участники конфликта встретились в продуктовом магазине. Чтобы выяснить отношения, они вышли на улицу, однако неожиданно обидчик ударил своего оппонента по лицу, после чего последний потерял сознание.

- Очнувшись, он обнаружил пропажу мобильного телефона, который находился у него в нагрудном кармане куртки, также с его банковской карты пропали деньги. Общий ущерб, причиненный гражданину, составил 60 тысяч рублей, - сообщили в УМВД России по Екатеринбургу.

Мужчина обратился с заявлением в полицию. Злоумышленником оказался ранее судимый и нигде неработающий мужчина. На момент задержания он успел продать гаджет и потратить деньги с банковской карты. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».