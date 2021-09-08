Под Екатеринбургом возведут 4-этажное трамвайное депо

Вид будущего депо. Фото: «Мовиста-Регионы»

Под Екатеринбургом построят трамвайнее депо для скоростных вагонов, которые будут курсировать по маршруту до Верхней Пышмы. Под новый объект выделят 2,5 гектара земли, где появится здание в индустриальном стиле больше двух квадратных метров.

Главное здание будет стоять из четырех этажей, где будут административно-бытовые и технические помещения для обслуживания трамваев на протяжении десяти лет. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Трамвайные маршруты из Екатеринбурга и Верхнюю Пышму запустят в начале 2022 года. В перспективе трамвайную линию проведут до Среднеуральска, ее также будет обслуживать это депо.