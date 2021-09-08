В Екатеринбурге парковку на площади 1905 году закроют из-за ярмарки выходного дня

У гостей ярмарки есть отличная возможность сделать запасы на зиму Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге стартует сезон осенних ярмарок выходного дня, которые традиционно проходят на площади 1905 года. Ближайшее мероприятие состоится уже в эту субботу и воскресенье. Планируется, что она будет работать с 09:00 до 17:00 11 и 12 сентября. Парковка для автомобилей в это время будет закрыта. Оставить свой автомобиль можно будет на соседних улицах или ближайшем торговом центре.

- В сезон сбора урожая местные сельхозпроизводители с радостью предложат посетителям большой ассортимент свежих овощей, фруктов и ягод. У гостей ярмарки есть отличная возможность сделать запасы на зиму, - сообщают в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Напоминаем о необходимости пользоваться средствами индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию на любых мероприятиях с массовым пребыванием горожан.