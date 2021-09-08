В ГИБДД Екатеринбурга предупредили о снижении видимости на дороге из-за дождей

Во время дождей следует избегать резких маневров и движения с высокой скоростью Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ГИБДД Екатеринбурга предупредили автомобилистов о снижении видимости на дороге из-за дождей. Также госавтоинспекторы напомнили о правилах поведения на дороге во время непогоды.

- По прогнозам синоптиков, со 8 сентября в Екатеринбурге установится дождливая погода. Ожидаются обильные осадки в виде дождей. В связи с этим, госавтоинспекция рекомендует водителям быть предельно внимательными на дороге, - рассказали в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.

Как отметили в ГИБДД, во время дождей следует избегать резких маневров и движения с высокой скоростью, так как дорога становится скользкой, сцепление шин с дорожным покрытием снижается.

Также в непогоду стоит быть бдительнее и пешеходам. Особенно внимательными нужно быть при переходе проезжей части, помня о том, что на скользкой от дождя дороги увеличивается тормозной пусть автомобиля. Кроме того, во время перехода нужно снять капюшон и отодвинуть в сторону зонт, чтобы лучше видеть дорогу. В плохую погоду и темное время суток пешеходам также рекомендуется использовать на одежде световозвращающие элементы.

Отметим, что помимо дождей в регионе также ожидается сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду. Об этом предупредили в МЧС по Свердловской области и также дали рекомендации о правилах безопасного поведения на улице в непогоду.