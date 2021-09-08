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Общество8 сентября 2021 13:28

В Заречном у предпринимателей нашли контрафактную детскую одежду и игрушки

Немаркированные товары уничтожат
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Суд оштрафовал каждого предпринимателя на пять тысяч рублей

Суд оштрафовал каждого предпринимателя на пять тысяч рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Заречном специалисты Роспотребнадзора нашли у индивидуальных предпринимателей контрафактную детскую одежду, обувь и игрушки, чем нарушили права потребителей. На маркировке товаров отсутствовала информация о нем и его изготовителе.

- По установленным нарушениям в отношении индивидуальных предпринимателей были составлены протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 15.12 КоАП РФ и направлены в суд, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Суд оштрафовал каждого предпринимателя на пять тысяч рублей. Кроме того, товары, а именно 21 пары обуви, 33 предмета одежды, 3 комплекта постельного белья и 40 игрушек на сумму более 40 тысяч рублей конфискуют и уничтожат.