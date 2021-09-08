В Екатеринбурге мужчину, стрелявшего в соседа, обвиняют в покушении на убийство

Фото: СК по Свердловской области

В Екатеринбурге на мужчину, стрелявшего в соседа из-за сына инвалида, завели уголовное дело по статье «покушение на убийство двух и более лиц». Ранее на него было заведено уголовное дело из-за угрозы убийством, но статью поменяли на более тяжкую.

- В настоящее время по уголовному делу продолжается выполнение необходимых следственных действий по сбору и закреплению доказательств. Допрашиваются свидетели, проводится комплекс экспертиз. В ходе предварительного следствия планируется провести, в том числе, судебную психиатрическую экспертизу в отношении фигуранта, - рассказали в СК по Свердловской области.

Напомним, инцидент произошел 3 сентября в подъезде жилого дома по проспекту Седова. Пьяный мужчина устроил пальбу в подъезде после конфликта с соседями и только чудом не попал в мужчину и его жену.

Отметим, расследование уголовного дела находится на контроле Председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.