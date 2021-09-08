Перевозки контейнеров на СвЖД выросли на 12,5% с начала года

Фото предоставлено пресс-службой РЖД

Во внутреннем сообщении отправлено 139,1 тыс. ДФЭ (+6,7%), в экспортном – 159,4 тыс. ДФЭ (+18%).

Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщений, выросло на 9,9% и составило 224,6 тыс. ДФЭ (перевезено более 4 млн тонн грузов, +8,5%), в том числе:

В целом по сети ОАО «РЖД» во всех видах сообщения в январе – августе 2021 года было перевезено 4 млн 248 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU), что на 13,9% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

*ДФЭ – условная единица измерения вместимости, эквивалентная полезному объему стандартного 20-футового контейнера.