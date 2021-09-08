Комиссия МЧС провела выездное заседание на месте хлопка газа на Уралмаше

Инцидент произошел 8 сентября в одной из квартир в девятиэтажке на Индустрии, 57/2. Фото: МЧС по Свердловской области
В Екатеринбурге комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций провела выездное заседание на месте хлопка газа в жилом доме на Уралмаше. Об этом сообщает МЧС по Свердловской области.
- По результату проведения заседания принято решение о возвращении эвакуированных жителей в свои квартиры, - говорится в сообщении.
Также ведомство предложило матери пострадавшего мужчины, у которого в квартире произошло ЧП, жилое помещение из маневренного фонда. Однако женщина от него отказалась. На месте хлопка работали 51 человек и 15 единиц техники.
Инцидент произошел 8 сентября в одной из квартир в девятиэтажке на Индустрии, 57/2. Взрыв случился на первом этаже. Взрывная волна выбила оконные рамы в квартире и стекла по стояку.
Владелец квартиры, где произошел хлопок, доставлен в больницу. У него обожжены 40% тела. Спасатели эвакуировали из квартир 30 взрослых и 6 детей. Следственный комитет по Свердловской области организовал проверку после происшествия. Видео с места хлопка газа можно посмотреть тут.
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