Власти Екатеринбурга пообещали включить отопление в середине сентября

Сначала тепло подадут в детские сады, школы и учреждения здравоохранения
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге почти все готово дл начала отопительного сезона. Тепло в дома дадут в середине сентября. Об этом сообщил начальник управления жилищного и коммунального хозяйства Александр Брагин.
- Как показывает практика, ежегодно запуск отопления происходит в середине сентября, - приводит его слова департамент информационной политики Свердловской области.
Брагин подчеркнул, что дата начала отопительного сезона зависит от погоды. Для подачи тепла средняя температура за пять дней не должна превышать +8 °С. Когда такие показатели зафиксируют, определят день запуска отопления и график подключений.
Также Брагин отметил, что сначала тепло подадут в детские сады, школы и учреждения здравоохранения. После уже подключат жилые дома и нежилые помещения.
- Ведь одновременно весь город включить нельзя, – объяснил он.
Депутат Гордумы Александр Колесников, который возглавляет ООО «УК «РЭМП Железнодорожного района», рассказал, что управляющие компании продолжают готовиться к началу отопительного сезона. Уже была проведена гидропневматическая промывка и опрессовка. Также специалисты провели ревизию запорной арматуры, восстановили тепловую изоляцию.
Ранее «КП Екатеринбург» сообщили в городской теплосетевой компании, что обсуждают с мэрией дату включения отопления. Там рассказали, что обсуждается 14 сентября.
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