В Екатеринбурге на два дня изменится маршрут № 81 автобуса

Из-за изменения маршрута некоторые остановки отменят Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на два дня - с 22:00 10 сентября до 22:00 12 сентября изменится маршрут № 81 автобуса. Об этом предупредили в пресс-службе мэрии. Изменения связаны с ремонтом улицы 2-й Новосибирской.

- На время закрытия движения в оба направления отменяются остановки «Умельцев» и «Ротная». В направлении улицы 2-й Новосибирская временно отменяется остановка «Городская», - предупредили в администрации города.

Но так как автобус будет ездить по другому маршруту, временно вводятся остановки: «Городская» в направлении улицы Чемпионов, а также «Дом Культуры» и «Чемпионов» в оба направления.