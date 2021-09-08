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Общество8 сентября 2021 11:19

В Екатеринбурге полиция проверяет воспитательницу детсада, которую родители обвинили в насилии над детьми

Также проверку начала прокуратура
Евгений СТОЯНОВЕвгений СТОЯНОВ
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Ситуация находится на контроле Управления образования Кировского района Екатеринбурга

Ситуация находится на контроле Управления образования Кировского района Екатеринбурга

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Екатеринбурге родители обвинили воспитательницу детского сада №571 в том, что она издевается над детьми. По их словам, женщина регулярно кричала на малышей и даже применяла к ним физическую силу.

Как рассказал «КП»-Екатеринбург осведомленный источник, воспитательница уже написала заявление об увольнении по собственному желанию.

- В отношении женщины начата проверка полиции и прокуратуры, - уточнил наш собеседник.

По поводу скандала высказались и в департаменте образования Екатеринбурга.

- Данная ситуация находится под контролем заведующей детского сада и Управления образования Кировского района Екатеринбурга, – рассказали в пресс-службе ведомства.