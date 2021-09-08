Под Нижним Тагилом в ДТП с грузовиком пострадало три человека

В ДТП пострадали люди, которые ехали в легковушке Фото: УГИБДД по Свердловской области

На 168 километре трассы «Екатеринбург-Нижний Тагил - Серов» сегодня ночью, 8 сентября, произошла авария с тремя пострадавшими. Водитель грузовика не убедился в безопасности маневра при развороте и столкнулся с «Киа Рио». 28-летнего водителя легковушки и двух пассажиров госпитализировали в больницу Нижнего Тагила с травмами различной степени тяжести.

- Сотрудниками ГИБДД установлено, что водитель грузового автомобиля направлялся на стоянку для отдыха. Мужчина имеет стаж управления транспортным средством категории «С» 33 года, к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения привлекался 6 раз, - рассказали в отделении пропаганды УГИББД по Свердловской области. - В отношении водителя возбуждено административное производство по статье 12.31.1 части 2 Кодекса об административных правонарушениях РФ (Осуществление перевозок автомобильным транспортом с нарушением требований о проведении предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей).

Водителю грузовика грозит штраф. Водитель автомобиля «Киа» по данным ГИБДД имеет стаж вождения категории «В» 12 лет, к административной ответственности за нарушение ПДД привлекался 10 раз.

Госавтоинспекция напоминает водителям о том, что при совершении маневра поворота, разворота, необходимо убедиться в его безопасности.

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».

Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru

Следите за нами в соцсетях:

Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg

Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/

Telegram - https://t.me/kpekb

Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru

Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb

Подписывайтесь на наши каналы:

Яндекс. Дзен - ссылка

Google News - ссылка