Под Нижним Тагилом в ДТП с грузовиком пострадало три человека

В ДТП пострадали люди, которые ехали в легковушке Фото: УГИБДД по Свердловской области
На 168 километре трассы «Екатеринбург-Нижний Тагил - Серов» сегодня ночью, 8 сентября, произошла авария с тремя пострадавшими. Водитель грузовика не убедился в безопасности маневра при развороте и столкнулся с «Киа Рио». 28-летнего водителя легковушки и двух пассажиров госпитализировали в больницу Нижнего Тагила с травмами различной степени тяжести.
- Сотрудниками ГИБДД установлено, что водитель грузового автомобиля направлялся на стоянку для отдыха. Мужчина имеет стаж управления транспортным средством категории «С» 33 года, к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения привлекался 6 раз, - рассказали в отделении пропаганды УГИББД по Свердловской области. - В отношении водителя возбуждено административное производство по статье 12.31.1 части 2 Кодекса об административных правонарушениях РФ (Осуществление перевозок автомобильным транспортом с нарушением требований о проведении предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей).
Водителю грузовика грозит штраф. Водитель автомобиля «Киа» по данным ГИБДД имеет стаж вождения категории «В» 12 лет, к административной ответственности за нарушение ПДД привлекался 10 раз.
Госавтоинспекция напоминает водителям о том, что при совершении маневра поворота, разворота, необходимо убедиться в его безопасности.
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