Прокуратура проверит инцидент с хлопком газа в жилом доме на Уралмаше

В ЧП пострадал мужчина
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге прокуратура организовала проверку инцидента с хлопком газа в жилом доме на Уралмаше. Об этом сообщает региональное ведомство.
- На место происшествия для координации действий правоохранительных органов выехал заместитель прокурора Орджоникидзевского района Алексей Косарев, - говорится в сообщении.
Прокуратура отмечает, что рассматривает разные версии произошедшего. Во время проверки специалисты оценят соблюдению требований законодательства. Также они посмотрят, когда проводилось обслуживание и проверка газового оборудования.
Хлопок газа произошел 8 сентября около 11:22 в одной из квартир на улице Индустрии 57/2. Спасатели эвакуировали из дома 30 взрослых и 6 детей.
Источник «КП Екатеринбург» рассказал, что ударная волна выбила оконную раму и стекла. Взрыв произошел в квартире на первом этаже девятиэтажки. В результате хлопка пострадал мужчина. По предварительным данным у него сильные ожоги. На место происшествия выехала реанимация. Также на месте работают сотрудники «Екатеринбурггаза» и МЧС.
К ЧИТАТЕЛЮ
Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?
Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».
Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru
Следите за нами в соцсетях:
Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg
Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/
Telegram - https://t.me/kpekb
Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru
Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb
Подписывайтесь на наши каналы:
Яндекс. Дзен - ссылка
Google News - ссылка