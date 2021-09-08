Прокуратура проверит инцидент с хлопком газа в жилом доме на Уралмаше

В ЧП пострадал мужчина Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге прокуратура организовала проверку инцидента с хлопком газа в жилом доме на Уралмаше. Об этом сообщает региональное ведомство.

- На место происшествия для координации действий правоохранительных органов выехал заместитель прокурора Орджоникидзевского района Алексей Косарев, - говорится в сообщении.

Прокуратура отмечает, что рассматривает разные версии произошедшего. Во время проверки специалисты оценят соблюдению требований законодательства. Также они посмотрят, когда проводилось обслуживание и проверка газового оборудования.

Хлопок газа произошел 8 сентября около 11:22 в одной из квартир на улице Индустрии 57/2. Спасатели эвакуировали из дома 30 взрослых и 6 детей.

Источник «КП Екатеринбург» рассказал, что ударная волна выбила оконную раму и стекла. Взрыв произошел в квартире на первом этаже девятиэтажки. В результате хлопка пострадал мужчина. По предварительным данным у него сильные ожоги. На место происшествия выехала реанимация. Также на месте работают сотрудники «Екатеринбурггаза» и МЧС.

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