Только одна вакансия из пятерки самых высокооплачиваемых предполагает удаленную работу
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В пятерку самых высокооплачиваемых вакансий в Екатеринбурге вошли стоматолог-ортопед, системный аналитик, руководитель отдела подбора персонала, программист и замруководителя строительного объекта. Такая информация есть в исследовании сервиса по поиску работы SuperJob.
- В Екатеринбурге самую высокую зарплату готовы платить врачу стоматологу-ортопеду с опытом работы от 3 лет – от 250 до 300 тысяч рублей, - говорится в сообщении.
Компания предлагает сотруднику бесплатное обучение и повышение квалификации, покупку медицинской формы, скидки в клинике и работу на современном оборудовании с дорогими материалами.
На втором месте в рейтинге вакансий с высокими зарплатами находится системный аналитик. Ему работодатель готов платить от 140 до 170 тысяч рублей.
На третьем месте - должность руководителя отдела подбора персонала с опытом работы от 6 лет. Такому сотруднику обещают зарплату от 123 до 153 тысяч рублей. При этом компания предлагает оклад и премии по результатам работы. Если работник будет переезжать из другого города, работодатель готов обеспечить релокационный пакет.
Четвертую строчку рейтинга заняла вакансия программиста «1С». Компания ищет сотрудника на удаленную работу и готова платить ему от 100 до 120 тысяч рублей. Пятерку замыкает должность заместителя руководителя строительного объекта с опытом работы от 6 лет с зарплатой от 100 до 120 тысяч рублей.
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