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Происшествия8 сентября 2021 9:13

В Свердловской области продолжают действовать 29 природных пожаров

В их ликвидации принимают участие 450 человек и 146 единиц лесопожарной техники
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Угрозы распространения пожаров на населенные пункты нет

Угрозы распространения пожаров на населенные пункты нет

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области на сегодня, 8 сентября, продолжает действовать 29 природных пожаров на площади 4 112,9 гектар. В ликвидации возгораний принимают участие 450 человек и 146 единиц лесопожарной техники. Угрозы распространения пожаров на населенные пункты нет, однако специалисты продолжат следить за ситуацией.

- Сегодня запланирован облет территорий бортами уральской авиабазы по пяти маршрутам: Серовскому, Свердловскому, Алапаевскому, Тавдинскому Тугулымскому, - рассказали в департаменте информполитики региона.

Добавим, что за сутки специалистам удалось ликвидировать 12 лесных пожаров, в числе которых возгорания в районе поселка Крутоярский площадью 2 675,0 гектар и в районе поселка Аять площадью 550,0 гектар.

Также за сутки составлено еще четыре протокола об административных нарушениях, касающихся обращения с огнем.