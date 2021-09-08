Уральские любители водных развлечений смогут в онлайне оценить погоду на Верх-Исетском пруду

Фото предоставлено пресс-службой Tele2

Жители города смогут в режиме реального времени оценить погоду, посмотрев трансляцию на главной странице сайта UralSurf.ru, и принять решение о том, выходить ли на воду. Это единственная трансляция из акватории, доступ к ней имеют все желающие круглосуточно.

Татьяна ФИЛИППОВА, руководитель департамента по развитию корпоративного бизнеса МР «Урал» Tele2:

«Компании близки по духу проекты и компании, которые меняют среду вокруг себя к лучшему. Трансляция, которую UralSurf проводит с помощью мобильного 4G-интернета Tele2, позволяет спланировать свой отдых и сделать его более безопасным с точки зрения оценки погодных условий. В основе решения на стороне Tele2 стабильный 4G-интернет, который соответствует техническим требованиям для стриминга, и услуга для корпоративных клиентов по предоставлению фиксированного IP-адреса».

Михаил ПАЛЬЦЕВ, основатель UralSurf:

«Мы хотели, чтобы любой желающий мог зайти и увидеть обстановку на воде. Это важно для наших сотрудников, для наших гостей, чтобы человек реально оценил ситуацию, есть ли волны или вода спокойная, будет ли видно закат до того, как выезжать на место. Идея достаточно простая, но реализация оказалась сложнее, в Tele2 в достаточно короткий промежуток времени нашли решение для подключения камеры, после этого потребовалась дополнительная настройка и трансляции. И сейчас мне кажется удивительным, что этого не сделал никто до нас, это очень логично. Акваторию посещает огромное количество людей, сапбордисты, яхтсмены, каноисты, отдыхающие – сейчас для них есть доступное решение, с которым они смогут планировать свой отдых».

Сап-станция расположена в яхт-клубе «Коматек», Кирова, 40б. Сезон катания на сапах продолжится до октября, а виды на закат с городского пруда доступны круглый год.