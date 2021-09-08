Сотрудники ГИБДД выясняют причины аварии
Фото: Алексей БУЛАТОВ
На ЕКАД сегодня утром, 8 сентября, из-за аварии водители встали в огромную пробку. Затор, судя по Яндекс.Картам растянулся на несколько километров. По данным ГИБДД, авария произошла на 26 километре трассы.
- Столкновение трех транспортных средств, один пострадавший, - рассказали в отделении пропаганду УГИБДД по Свердловской области.
Очевидцы сообщают, что из-за ДТП перекрыто движение в сторону Березовского.
На месте работают сотрудники МЧС и госавтоинспекции. Подробности и причины аварии уточняются.
К ЧИТАТЕЛЮ
Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?
Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».
Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru
Следите за нами в соцсетях:
Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg
Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/
Telegram - https://t.me/kpekb
Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru
Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb
Подписывайтесь на наши каналы:
Яндекс. Дзен - ссылка
Google News - ссылка