Сотрудники ГИБДД выясняют причины аварии Фото: Алексей БУЛАТОВ

На ЕКАД сегодня утром, 8 сентября, из-за аварии водители встали в огромную пробку. Затор, судя по Яндекс.Картам растянулся на несколько километров. По данным ГИБДД, авария произошла на 26 километре трассы.

- Столкновение трех транспортных средств, один пострадавший, - рассказали в отделении пропаганду УГИБДД по Свердловской области.

Очевидцы сообщают, что из-за ДТП перекрыто движение в сторону Березовского.

На месте работают сотрудники МЧС и госавтоинспекции. Подробности и причины аварии уточняются.

Смотреть видеосюжет На ЕКАД столкнулись два грузовика и легковушка 8 сентября 2021

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