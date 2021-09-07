На Урале дачник вырастил 550 кустов с наркотиками

На мужчину завели уголовное дело Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснотурьинске полицейские задержали 43-летнего мужчину по имени Эдуард. На его участке силовики обнаружили 550 кустов с маком.

Экспертиза показала, что в этих кустах содержалось 1,3 килограмма наркотиков.

- Мужчина, который в прошлом был судим по статье, связанной с незаконным оборотом наркотиков, заявил, что растения он культивировал для собственного использования, - рассказал «КП»-Екатеринбург источник в правоохранительных органах.

На мужчину завели уголовное дело по статье 231 УК РФ «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, совершенное в особо крупном размере».