В Свердловской области в два раза увеличат объемы строительства и ремонта мостов

Евгений Куйвашев заметил, что проблема с сельскими мостами стоит в регионе достаточно остро Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области увеличатся объемы реконструкции и строительства мостов. С такой просьбой к губернатору обратились жители во время прошедшей прямой линии, после чего глава региона дал соответствующее поручение министерству транспорта и дорожного хозяйства.

- Житель Тавды попросил обратить внимание на проблему мостов в сельской местности. На наших дорогах много деревянных мостов, некоторые из которых очень старые, местные боятся по некоторым ездить, - передает департамент информационной политики по Свердловской области.

Евгений Куйвашев заметил, что проблема с сельскими мостами стоит в регионе достаточно остро. А ежегодную реконструкцию проходят не меньше 15 мостов, а на их строительство и ремонт тратят порядка 1- 1,5 миллиарда рублей.