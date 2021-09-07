Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество7 сентября 2021 17:58

В Свердловской области в два раза увеличат объемы строительства и ремонта мостов

С такой просьбой к губернатору обратились жители
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Евгений Куйвашев заметил, что проблема с сельскими мостами стоит в регионе достаточно остро

Евгений Куйвашев заметил, что проблема с сельскими мостами стоит в регионе достаточно остро

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области увеличатся объемы реконструкции и строительства мостов. С такой просьбой к губернатору обратились жители во время прошедшей прямой линии, после чего глава региона дал соответствующее поручение министерству транспорта и дорожного хозяйства.

- Житель Тавды попросил обратить внимание на проблему мостов в сельской местности. На наших дорогах много деревянных мостов, некоторые из которых очень старые, местные боятся по некоторым ездить, - передает департамент информационной политики по Свердловской области.

Евгений Куйвашев заметил, что проблема с сельскими мостами стоит в регионе достаточно остро. А ежегодную реконструкцию проходят не меньше 15 мостов, а на их строительство и ремонт тратят порядка 1- 1,5 миллиарда рублей.