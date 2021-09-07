Двое жителей Екатеринбурга вынесли сейф с миллионом рублей из торгового центра

Как оказалось, металлический сейф молодые люди сбросили в реку Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Два жителя Екатеринбурга вынесли железный сейф с миллионом рублей из здания торгового центра. Инцидент произошел в городе Старый Оскол Белгородской области. В полицию обратился охранник помещения и рассказал, что заметил разбитое окно, после чего на место выехали следователи и оперативники.

- Подозреваемых задержали их на железнодорожном вокзале Белгорода при попытке покинуть регион. Злоумышленниками оказались 20-летний и 19-летний жители Екатеринбурга, один из которых ранее работал в магазине, - сообщили в УМВД России по Белгородской области.

Как оказалось, металлический сейф молодые люди сбросили в реку, а все деньги успели положить через банкомат на свои карточки. Большую часть украденного уже изъяли полицейские, скоро деньги передадут законному владельцу.