В Екатеринбурге измененный проект трамвайной ветки в Академический обсудят на общественных советах

Общественные обсуждения состоятся с 7 сентября по 12 октября Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге пройдут общественные обсуждения строительства новой трамвайной линии, которая свяжет с городом Академический район. В уже существующий проект внесут изменения: добавятся улицы Зоологическая и Академика Бардина. Постановление подписал глава уральской столицы Алексей Орлов.

- В общественных обсуждениях, которые состоятся с 7 сентября по 12 октября, могут принять участие граждане, в отношении которых подготовлен данный проект, правообладатели, находящихся в границах этой территории земельных участков, - сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Напомним, в июле на улице Вильгельма де Геннина появились рельсы, которые символизируют начало строительства трамвайной ветки из Академического района в центр города. Строительство ветки пройдет в два этапа. Кстати, сам проект линии расместили на официальном портале уральской столицы.