Комиксы на подносах с едой помогут СвЖД донести до подростков правила безопасности

В заведениях общественного питания, которые посещают школьники и студенты, будут распространяться бумажные плейсметы (подложки на подносы) с правилами безопасного поведения в зоне движения поездов. Материал изложен в форме комиксов и визуализирует ситуации, которые могут случиться с нарушителями правил.

Героями историй на плейсметах стали любительница экстремальных селфи и зацепер, которых опасные хобби привели к несчастным случаям. Такие персонажи и сюжеты должны привлечь внимание подростковой аудитории и сформировать правильное отношение к требованиям безопасности. Волонтерами по распространению первых плейсметов выступили воспитанники Свердловской детской железной дороги (ДЖД) в парке Маяковского: они работали с аудиторией в буфете вокзала ДЖД.

Фото предоставлено пресс-службой РЖД

Акция «Комикс на подносе» стала одним из мероприятий месячника «Безопасную железную дорогу – детям!», который СвЖД традиционно проводит в начале учебного года. Сотрудники магистрали посещают учебные заведения и объясняют ребятам, что чаще всего к травматизму приводят такие нарушения, как переход путей в неположенном месте или перед близко идущим поездом, хождение по путям, катание на подножках и автосцепках вагонов. Рассказывают, что при нахождении на объектах магистрали нельзя отвлекаться на гаджеты и слушать музыку в наушниках, так как из-за этого можно не услышать сигналов приближающегося поезда.

Кроме того, совместно с транспортной полицией железнодорожники проводят рейды в зоне движения поездов, во время которых останавливают нарушителей и объясняют, почему их действия связаны с риском для жизни.

Фото предоставлено пресс-службой РЖД

Системная профилактическая работа и использование близких и понятных для подростков форматов донесения информации приносят свои плоды. С начала 2021 года в границах СвЖД количество случаев травмирования несовершеннолетних снизилось в 2 раза (3 случая против 6 в 2020 году). СвЖД напоминает, что железная дорога является зоной повышенной опасности и призывает всех неукоснительно соблюдать правила безопасного поведения.