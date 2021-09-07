В Екатеринбурге бездомный угнал велосипед у местного жителя

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Кража» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге бездомный угнал у местного жителя велосипед, чтобы заработать денег. Мужчина обратился в полицию в августе и рассказал, что оставил железного коня в подъезде жилого дома на улице Готвальда, а в один из дней заметил пропажу. Пострадавший оценил ущерб в 10 тысяч рублей.

- Личность подозреваемого установили, его уже задержали. Им оказался 36-летний бездомный и ранее судимый за кражу екатеринбуржец. Он дал признательные показания. По его словам, он реализовал похищенный велосипед на улице за вознаграждение, - сообщили в УМВД России по Екатеринбургу.

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Кража». Теперь злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы.