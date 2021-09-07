В Екатеринбурге пироговая, которая работает уже 13 лет, переезжает

Новый филиал пироговой появится до конца 2021 года

В Екатеринбурге пироговая «Штолле» переезжает на новое место. Об этом кафе сообщило на своей странице «ВКонтакте».

Филиал кафе по адресу улица Горького, 7а в бизнес-центре «Сенат» закрылся. Последний день работы был 26 августа. Пироговая отмечает, что 13 лет работала по этому адресу.

Где именно откроется филиал пироговой, не уточняется. Однако известно, что он появится до конца 2021 года.

- Приятно порадуем вас большой удобной парковкой рядом с набережной, новым уютным интерьером и обновленным меню, - говорится в сообщении.