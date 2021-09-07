Тагильчанку, страдающую наркоманией, лишили водительских прав после вмешательства прокуратуры

У женщины были водительские права категорий «В» и «В1» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Тагилстроевского района Нижнего Тагила проверила исполнение требований законодательства в сфере безопасности дорожного движения и обнаружила, что местная жительница ездит за рулем, не смотря на то, что страдает наркоманией. У женщины были водительские права категорий «В» и «В1».

- Управление данным водителем транспортными средствами создает реальную угрозу безопасности дорожного движения, может привести к дорожно-транспортным происшествиям, причинить вред жизни, здоровью участников дорожного движения, нанести ущерб их имуществу, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

Прокуратура района направила в Ленинский районный суд Нижнего Тагила административное исковое заявление о лишении водительских прав женщины. Суд требования прокуратуры в полном объеме.