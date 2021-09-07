сотрудники Центра экологического мониторинга и контроля взяли пробы воды из озера. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Екатеринбурге термальному комплексу «Баден Баден» запретили сбрасывать воду в озеро Реж. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

- Труба будет заварена, чтобы не допускать сбросов. Собственник обязуется получить все необходимые документы для того, чтобы в случае необходимости сливать эту воду в бытовую канализацию, - заявил заместитель губернатора Алексей Шмыков.

Он подчеркнул, что вопрос будет находиться на контроле министерства природных ресурсов и экологии. Чтобы проверить исполнение требований, позже будет организована проверка.

Вопрос о сбросе воды в озеро был поднят 6 сентября на «Прямой линии» с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Один из жителей региона пожаловался, что сливаемая вода плохо влияет на экологию.

Разбираться с ситуацией приехали заместитель губернатора и министр природных ресурсов и экологии региона. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Глава области попросил министерство природы и экологии на следующий день выехать на место и разобраться в ситуации. 7 сентября заместитель главы региона и министр прибыли на место. Они обсудили ситуацию с руководством «Баден Бадена» и местными жителями.

После этого было принято решение демонтировать трубу. Кроме того, сотрудники Центра экологического мониторинга и контроля взяли пробы воды из озера.

Руководство термального комплекса заявило, что сбрасывали вод несколько раз в год, когда было нужно полностью осушить бассейн. Также они подчеркнули, что вода была безопасна.

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