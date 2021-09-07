В Нижнем Тагиле открыли информационный центр: будет работать по принципу «одного окна»

Центр будет работать в Центральной городской библиотеке Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле открыли центр, в котором можно получить информационную поддержку и консультацию представителей различных ведомств, не посещая несколько инстанций, чтобы получить ответ на нужный вопрос. То есть по так называемому принципу «одного окна».

Здесь будут оказывать информационную помощь по пенсионному обеспечению, предоставлению мер социальной поддержки, услуг в области занятости населения, санаторно-курортного лечения, обеспечению техническими средствами реабилитации и реализации программы реабилитации и абилитации инвалидов.

- Есть множество небольших общих вопросов, с которыми тагильчанам приходится обращаться в различные службы, тратить свое время на получение информации, консультации. Эта площадка создана, чтобы всю информационную помощь человек мог получить здесь. Мы должны максимально освободить людей от хождения по инстанциям, - рассказал заместитель главы администрации города по социальной политике Валерий Суров.

Центр будет работать в Центральной городской библиотеке каждый понедельник с 15:00 до 17:00.