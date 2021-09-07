На Урале водитель Lada сломал обе ноги, улетев в кювет

Фото: МЧС по Свердловской области

На 1 километре автодороги Березовский-Новосвердловская ТЭЦ сегодня ночью, 7 сентября, водитель отечественного автомобиля попал в жесткое ДТП и сломал обе ноги. По данным ГИБДД, 26-летний мужчина не справился с управлением.

- Водитель автомобиля ВАЗ 21144, имеющий стаж вождения 7 лет, не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим наездом на препятствие - камень, - рассказали в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области.

Кроме переломов ног водитель получил повреждение внутренних органов. Сейчас он находится в больнице.

Участие в устранении последствий аварии выезжали также устранять сотрудники МЧС. По данным спасателей, на месте ДТП работали 1 единица техники и 5 человек личного состава.