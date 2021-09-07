«Синара Центр»: два года – полет нормальный!

Фото предоставлено пресс-службой "Синара Центр"

Новое городское арт-пространство разместилось в комплексе исторических зданий, спроектированных при участии архитектора Михаила Малахова.

Реконструкцию объекта культурного наследия в 2016—2019 годах провела компания «Синара-Девелопмент» (входит в Группу Синара).

В честь праздника, 11 сентября, весь «Синара Центр» станет большой театральной площадкой. В комплексе состоится иммерсивный спектакль «Не ходите в гости... к Чехову».

Каждый зритель сможет принять участие в представлении и на время стать актером.

Вход свободный. Подробности и регистрация на сайте.

Культурно-выставочный комплекс стал площадкой для творческого развития и интеллектуального отдыха горожан и гостей уральской столицы. «Синара Центр» предложил гостям различные форматы культурно-зрелищных, деловых и социально-значимых мероприятий: от камерных детских театральных постановок до больших концертов и выставок, от масштабных форумов и фестивалей до семинаров и презентаций.

В конце 2020 г. «Синара Центр» получил ведущую отечественную награду в области делового туризма – российскую премию для лучших компаний сферы делового туризма MICE Russian Business Travel & MICE Award, победив в номинации «Лучшая альтернативная площадка для деловых мероприятий».

Нашей команде есть чем гордиться: за второй год работы в «Синара Центре» побывали около 108 000 гостей (за предыдущий период – 64 000).

Фото предоставлено пресс-службой "Синара Центр"

В течение года работала постоянная экспозиция Галереи «Искусство Урала: сплетение сообществ. Введение», экспонировались временные выставки: «Анри де Тулуз-Лотрек. Выставка литографий из частных коллекций», «Александр Бурак: внутренний компас. К 100-летию со дня рождения художника», совместная выставка с группой компаний «ЛЕВЪ&ЛЕВЪ-АУДИТ» «Райские сады Вячеслава Михайлова», 3 выставки в рамках программы поддержки молодых художников «Новость» и многие другие проекты.

В 2020 году Галерея Синара Арт расширила свою коллекцию, дополнив ее 150 работами самых известных российских художников. Первая презентация обновленной коллекции состоялась в формате временной выставки «Все это – ВЫ».

Галерея совместно с Благотворительным фондом «Синара» запустила творческую лабораторию для детей «Маленький куратор большого искусства» и уже показала итоговые выставки 1 набора ребят.

В концертном зале состоялись 10 концертов, 9 спектаклей, проходили творческие встречи, конкурсы, ярмарки. Во дворе «Синара Центра» – большие городские проекты: Новогодне-рождественская ярмарка, «Масленица», День защиты детей, детские военные квесты. В новогодние каникулы и на Масленицу для маленьких гостей были организованы праздничные спектакли.

Осенью 2020 г. в комплексе расположилась одна из площадок Уральской ночи музыки.

За второй год работы в культурно-выставочном комплексе состоялось 102 события регионального и российского масштаба. Из них: 16 общественно-значимых событий (форумы, конференции, ассамблеи), 35 бизнес-мероприятий (семинары, презентации, клиентские мероприятия), а также корпоративные праздники, свадьбы и банкеты. Среди значимых событий: ежегодная премия уральских промышленников и предпринимателей «Номер один», «Екатерининская Ассамблея», Медиафорум, Форум «Большой Урал», региональный этап национального конкурса «Серебряный лучник», конференция TEDxEkaterinburgWomen, федеральный форум музыкальной индустрии Colisium.

Елена Теребенина, генеральный директор «Синара Центра» отметила, что за два года культурно-выставочный комплекс укрепил свои позиции на исторической и культурной карте города. Новые интересные форматы мероприятий, дружелюбное пространство в центре города, исторический контекст и современное высокотехнологичное оборудование, а также профессиональная команда сотрудников комплекса – залог востребованности комплекса у горожан и бизнеса.

Приглашаем за новыми впечатлениями и атмосферой.

«Синара Центр» работает без выходных.