Горожане обратили внимание на «жесткую» обрезку тополей в парке при ЦК «Эльмаш»

Фото: Telegram-канал «СВЕТ Екатеринбург»

В парке при ЦК «Эльмаш» обрезают тополя. Горожане посчитали, что рабочие слишком жестко обходятся с деревьями.

- В парке на Старых Большевиков, 22 активно обрезают тополя, и по классике это вновь жесткая обрезка вместо нормального кронирования, - написали в Telegram-канале «СВЕТ Екатеринбург».

В администрации города «КП-Екатеринбург» заверили, что рабочие ничего не нарушают и обрезка тополей произведена в соответствии с правилами, действующими на территории Екатеринбурга.

- Никакой «жесткой обрезки» нет. Раньше вообще пеньки оставляли. Сейчас оставляют все крупные ветки, формирующими клону, - рассказали в пресс-службе мэрии.

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