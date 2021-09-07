Власти Екатеринбурга убрали незаконную парковку у остановки «Дом кино»

На пешеходной дороге появились бетонные полусферы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге около остановки «Дом кино» оградили тротуар, на котором незаконной парковались машины. На пешеходной дороге появились бетонные полусферы.

В мэрии «КП Екатеринбург» заявили, что сферы установила администрация Октябрьского района.

Сферы установила администрация Октябрьского района Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ранее команда «Городских проектов» Ильи Варламова и Максима Каца опубликовала видеоролик про незаконную парковку около остановки «Дом кино». Общественники провели исследование и выяснили, что стоящие на тротуаре машины ежедневно мешают 6,5 тысячи горожан.

Стоящие на тротуаре машины ежедневно мешали 6,5 тысячи горожан Фото: Алексей БУЛАТОВ

Активисты отправили данные своего исследования в администрацию Екатеринбурга и городское ГИБДД. Также они предложили установить 50 столбиков, которые не дадут припарковаться водителям.

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