Власти Екатеринбурга убрали незаконную парковку у остановки «Дом кино»

На пешеходной дороге появились бетонные полусферы
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге около остановки «Дом кино» оградили тротуар, на котором незаконной парковались машины. На пешеходной дороге появились бетонные полусферы.
В мэрии «КП Екатеринбург» заявили, что сферы установила администрация Октябрьского района.
Сферы установила администрация Октябрьского района
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Ранее команда «Городских проектов» Ильи Варламова и Максима Каца опубликовала видеоролик про незаконную парковку около остановки «Дом кино». Общественники провели исследование и выяснили, что стоящие на тротуаре машины ежедневно мешают 6,5 тысячи горожан.
Стоящие на тротуаре машины ежедневно мешали 6,5 тысячи горожан
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Активисты отправили данные своего исследования в администрацию Екатеринбурга и городское ГИБДД. Также они предложили установить 50 столбиков, которые не дадут припарковаться водителям.
К ЧИТАТЕЛЮ
Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?
Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».
Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru
Следите за нами в соцсетях:
Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg
Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/
Telegram - https://t.me/kpekb
Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru
Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb
Подписывайтесь на наши каналы:
Яндекс. Дзен - ссылка
Google News - ссылка