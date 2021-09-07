Свердловская область столкнулась с рекордным дефицитом специалистов

В августе на одну вакансию в регионе приходилось всего 2,7 резюме Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловская область в прошлом месяце столкнулась с рекордным дефицитом специалистов. К такому выводу пришли в службе исследований онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru после того, как проанализировали количество вакансий и резюме, открывавшихся в Свердловской области с 2019 года. По их данным, в августе на одну вакансию в регионе приходилось всего 2,7 резюме. При этом нормой обычно считается пять - шесть активных резюме на одну вакансию.

Больше всего, по данным экспертов, дефицит кадров наблюдается в медицине, фармацевтике, строительстве и недвижимости, автомобильном бизнесе, туризме, ресторанах, а также в сферах домашний и рабочий персонал.

- По России в целом - похожая ситуация: на одну вакансию в стране приходится всего 3,7 резюме - этот показатель держится с июля 2021 года. Прежде столь выраженной нехватки соискателей в стране не фиксировалось, - рассказали в пресс-службе hh.ru Урал.

Также специалисты онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников отметили, что такая ситуация возникла из-за нескольких факторов. В их числе демографическая яма, а, следовательно, нехватка молодежи, активное начало года со стороны работодателей, начавших набирать персонал после нестабильного периода во время вспышки коронавируса, а также одновременное вместе с этим снижение соискательской активности, связанное и с пандемией и со спадом миграции и с нежеланием людей чуть что менять работу.