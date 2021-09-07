Эта неделя в Свердловской области будет холодной Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области заметно похолодало. По словам синоптиком Уральского гидрометцентра, поступивший с арктического побережья воздух привел к возникновению заморозков и в ночные часы температура местами понижается до -1,-3 градусов.

- Текущая неделя предполагается прохладной, температура воздуха на 2-3 градуса ниже нормы. В конце рабочей недели и предстоящие выходные дни территория Урала окажется под влиянием северо-западного циклона, который принесет порцию осадков, - рассказала главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

В ближайшие семь дней потепления свердловчанам ждать не стоит. Выходные, согласно прогнозам, также будут прохладными: температура воздуха 10-12 сентября ночью составит +1,+6 градусов, в воскресенье до -2 градусов, днем +8-+13 градусов.