Поисками пропавшего мужчины занимаются спасатели, полицейские и волонтеры Фото: Алексей БУЛАТОВ

В районе поселка Каквинские Печи на горе Ольвинский камень 5 сентября пропал 37-летний серовчанин Алексей Егоров. Приехал он туда с группой людей в тот же день в восемь утра, чтобы собрать шишки. Днем он отстал от товарищей и в два часа дня они поняли, что Алексей потерялся. Телефон пропавшего недоступен. Мужчину ищут спасатели и полицейские.

- В поисках задействованы группа от Карпинского поисково-спасательного отряда 3 человека и 1 единица техники, от МВД 4 человека, 1 единица техники, - рассказали в МЧС по Свердловской области.

Поиски ведутся уже больше суток, но пока безуспешно. Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» накануне опубликовали просьбу о помощи добровольцев, которые могли бы приехать в горы, чтобы помочь разыскивать Алексея.

Фото: Лиза Алерт

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