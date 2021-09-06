В Екатеринбурге построят еще два детских сада на 700 человек

Городские власти отметили, что держат на особом контроле вопрос развития социальной сферы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге построят еще два детских сада, которые смогут принять 700 новых воспитанников. Распоряжение внес глава уральской столицы Алексей Орлов. Планируется, что здания появятся в Ленинском районе и на пересечении улиц Амбулаторной и Адмирала Ушакова. Программа по развитию отдаленных территорий предполагает, что в микрорайоне Рудный появится садик на 350 мест.

- Еще одним объектом станет новый детсад в Ленинском районе. Для этого Алексей Орлов инициировал внесение изменений в проекты планировки и межевания территории в границах улиц Ткачей – Щорса – Машинной, - сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Городские власти отметили, что держат на особом контроле вопрос развития социальной сферы, в который и входит строительство школ и детских садов.