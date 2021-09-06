Губернатор Свердловской области оценил свое выступление на прямой линии

Известно, что на прямую линию с губернатором отправить вопрос мог каждый желающий Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области оценил свое выступление на прошедшей прямой линии. По словам главы региона, он получил самые разные вопросы, на повестке дня была добыча нефти, плохая экологии, пожары, выплаты учителям и борьба с коронавирусом.

- Это было нелегко! Я благодарен коллегам за то, что они внимательно слушали эфир и не дожидаясь его окончания начали решать все проблемы, о которых мы с ведущими успели поговорить, - написал Евгений Куйвашев в своем Instagram.

Известно, что на прямую линию с губернатором отправить вопрос мог каждый желающий, к началу трансляции их поступило порядка 12 тысяч, однако глава региона за два с половиной часа успел ответить на 42 вопроса. Каждый из вопросов будет обработан сотрудниками аппарата правительства, каждому обратившемуся дадут развернутый ответ по его проблеме.