Уральский институт управления присоединился к новому сезону акселератора социальных инициатив RAISE

Фото: пресс-служба вуза

Уральский институт управления - филиал РАНХиГС принял участие во всероссийском акселераторе социальных инициатив RAISE. Цель этого проекта — поддержка студенческих идей, направленных на решение социальных проблем и развитие гражданского общества. К участию допускаются команды студентов и аспирантов вузов страны из 10 и более человек в возрасте от 17 до 25 лет.

- Уральский институт управления – филиал РАНХиГС традиционно активно и весьма успешно участвует в программе RAISE. Наши ребята занимали призовые места и побеждали в специальных номинациях. Проекты социального предпринимательства помогают студентам отточить десятки навыков и компетенций, которые пригодятся в профессиональной жизни управленца. Очень ценно, что в жюри RAISE входят настоящие гуру, мастера своего дела. Это обеспечивает высочайший уровень экспертной оценки студенческих проектов. Такие советы на вес золота. И еще немаловажно: RAISE позволяет молодым людям узнавать мир, расширять кругозор. Наши участники проекта из команды социального предпринимательства «Атмосфера» смогли побывать не только в Москве и Питере, но также, например, в Армении, а в этом году вернулись полные незабываемых впечатлений из Ханты-Мансийского автономного округа – деловая поездка была организована именно в рамках победы в RAISE, - прокомментировал директор УИУ – филиала РАНХиГС Руслан Долженко.